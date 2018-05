A cura della Redazione

Un altro edificio in pessime condizioni strutturali. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato l'ordinanza di sgombero di uno stabile in vico Luna al civico 44, una di quelle stradine che caratterizzano il quartiere Provolera. Non molto distante da qui, meno di un mese fa si verificò il cedimento di un solaio di un'altra palazzina.

Il provvedimento del primo cittadino riguarda i dieci occupanti ed i loro nuclei familiari. In particolare, significative problematiche sono state riscontrate al primo piano.

Nello scorso settembre, infatti, i tecnici comunali effettuarono un sopralluogo evidenziando negli appartamenti "notevoli lesioni di scorrimento delle murature portanti verso l'esterno con evidenti segni di cedimento della struttura verticale e lesioni nella pavimentazione".

Inoltre, "al piano terra dello stabile, nei locali adibiti a garage, si evidenziano in tutti gli archi lesioni in chiave degli stessi, nonché cedimento delle pilastrature a suopporto delle coperture a volta".

A dicembre veniva emanata l'ordinanza con la quale si ordinava ai proprietari di mettere in sicurezza il fabbricato, evidentemente disattesa dagli stessi. A questo punto, il Comune è intervenuto ordinando lo sgombero del palazzo per motivi di sicurezza e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Disposti, infine, lavori indifferibili, urgenti e immediati.

