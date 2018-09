A cura della Redazione

La camorra torna a sparare e il messaggio è quello del racket. Spari contro concessionaria di auto, sicari in scooter esplodono una raffica di proiettili con il kalashnikov.

È caccia a due uomini, probabilmente vicini al clan Gallo-Limelli-Vangone, che la scorsa notte sono entrati in azione a Boscotrecase. Arrivati in via Lava, nei pressi di una concessionaria di auto, hanno imbracciato il kalashnikov e hanno esploso una decina di colpi contro la vetrina dello showroom di vetture nuove e usate. Tre suv (una Audi, una Renault e una Volkswagen) hanno subito danni, insieme alla vetrata in parte andata in frantumi per la scarica di proiettili.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e della Stazione di Trecase che, agli ordini rispettivamente del maggiore Simone Rinaldi e del tenente Luigi Cipriano, stanno cercando di ricostruire il movente del chiaro avvertimento di stampo camorristico. Anche se al momento non viene esclusa nessuna pista, per gli investigatori potrebbe trattarsi di una “chiamata” della camorra per il venditore di auto 57enne.

