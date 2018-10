A cura della Redazione

Una voragine si è aperta in via dei Mille a Torre Annunziata. E' venuto giù un pezzo di marciapiedi, proprio all'esterno di un locale commerciale chiuso (lato sinistro direzione Carabinieri), altezza civico 51, di fronte via De Gennaro. Al di sotto sono ubicati dei garage, quindi la zona sottostante al marciapiedi è in sostanza vuota. Quell'area dovrebbe essere privata, stante la presenza nella pavimentazione di vetrini che danno luce ai posti auto sotto superficie.

Un giovane ci è finito con una gamba dentro. E fortunatamente, essendo di corporatura robusta, non è caduto nel vuoto. Sul posto un'ambulanza ma pare non ci siano state conseguenze gravi per il ragazzo, che è stato in ogni caso trasportato in ospedale. Se in quel momento si fosse trovato a passare un bambino o una persona più gracile, sarebbero quasi sicuramente precipitati nel vuoto.