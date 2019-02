A cura della Redazione

Dopo il ritrovamento di armi, munizioni e droga al quartiere Penniniello nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre Annunziata hanno svolto, anche nella giornata di ieri, una serie di perquisizioni nei confronti di pregiudicati. Anche in quest’occasione l’attività è stata concentrata nel rione.

Sono state perlustrate alcune aree condominiali del quartiere, rinvenendo e sequestrando un vero e proprio laboratorio per la produzione di canapa indiana. In un sottoscala è stato individuato un locale dove erano state predisposte una serie di apparecchiature per la coltivazione e la successiva essiccazione dello stupefacente. C'erano ventilatori, motori di aspirazione, filtri di areazione, lampade alogene, trasformatori e temporizzatori.

Sequestrato anche lo stupefacente per la quantità di circa 2 kg.