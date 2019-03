A cura della Redazione

Dopo il sospiro di sollievo tirato per il ritrovamento del calice trafugato ieri dalla chiesa San Giuseppe di via Plinio, il parroco Ferdinando Ciani Passeri ha scritto una lettera per ringraziare gli agenti di polizia che in meno di due ore hanno arrestato i due autori del furto e riconsegnato il calice alla chiesa.

«In veste di parroco e a nome della Comunità parrocchiale di San Giuseppe - scrive don Ferdinando -, ringrazio ed esprimo complimenti agli agenti del Commissariato di Torre Annunziata che hanno subito identificato e fermato due persone della penisola sorrentina che ieri, 7 marzo, hanno trafugato il prezioso calice del valore affettivo appartenuto al primo Rettore della chiesa, il Servo di Dio Eustachio Montemurro, e poi da sempre alla Parrocchia. Ringrazio il primo dirigente Claudio De Salvo che unitamente agli agenti hanno svolto un lavoro veloce, intenso e scrupoloso riuscendo in meno di due ore a restituire il prezioso calice alla Parrocchia di appartenenza».

Poi un pensiero per i ladri. «Chiedo preghiere e non parole di condanna per i due ladri affinché si convertano, e baciati dalla misericordia di Dio tornino sullla retta via. Grazie a quanti hanno dimostrato vicinanza a e affetto».