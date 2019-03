A cura di Mario Cardone

I Carabinieri della Stazione di Pompei hanno denunciato all’Autorità giudiziaria il pregiudicato V.G, 34enne di Torre Annunziata, che si è reso responsabile - insieme ad con un complice non ancora identificato - del furto di uno scooter Honda SH appena acquistato di proprietà di un cittadino di Castellammare di Stabia, che aveva presentato denuncia all’inizio del mese di gennaio scorso. A subire il furto, il figlio che si era recato presso il Centro Commerciale “La Cartiera” di Pompei per acquisti in occasione dei saldi invernali, parcheggiando il ciclomotore nell’area circostante.

Nell’andare a riprendere il motoveicolo, il giovane si è però reso conto che il mezzo non c'era. Presentata così la regolare denuncia, sono partite immediatamente le indagini sotto la regia del maresciallo Tommaso Canino, comandante della Stazione dei Carabinieri di Pompei, che consentivano, grazie alla collaborazione della sala regia del Centro Commerciale, di acquisire le immagini del furto insieme alla targa del motociclo che i due malfattori avevano utilizzato per raggiungere il posto.

E’ stato così appurato che il ladruncolo, dopo aver forzato il bloccasterzo, si era messo alla guida dello scooter rubato indossando il casco. Si era poi allontanato spinto dal complice che viaggiava dell’altro motociclo. Successivamente, l'autore del furto è stato identificato nel pregiudicato oplontino, raggiunto presso il rione dove abita e dove è stato trovato anche il motociclo rubato, poi restituito al legittimo proprietario. Il ladro naturalmente ha confessato il reato commesso mentre sono in corso le indagini per identificare il complice.