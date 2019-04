A cura di Mario Cardone

Una Fiat 500 con a bordo una cinquantenne si è ribaltata in via Casone a Pompei. I vigili urbani, prontamente intervenuti sul posto, si sono prima di tutto preoccupati della salute della conducente dell’automobile, che fortunatamente è rimasta illesa e si è rifiutata di essere trasportata in ospedale dall'ambulanza giunta per accertamenti clinici.

Al momento non si conoscono i motivi dell’incidente stradale, in cui è stata coinvolta anche una Fiat Punto parcheggiata lungo la strada.

La donna, interrogata dai caschi bianchi, non è riuscita a dare una spiegazione di quanto accaduto. E né erano presenti altre persone per poter chiarire la dinamica dell'incidente. Probabilmente landonna è stata colta da malore oppure si è distratta alla guida dell'auto.