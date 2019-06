A cura della Redazione

Paura questa mattina in via Fusco a Torre Annunziata. Intorno alle 10,15, si è sviluppato un incendio fuori ad un balcone di un appartamento al quinto piano di un palazzo.

Sul posto gli agenti di Polizia del Commissariato oplontino, polizia municipale e vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Non si conoscono le cause dell'incendio. Fortunatamente le fiamme non si sono propagate all'interno della abitazione, grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco.