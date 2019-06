A cura della Redazione

Erano da poco trascorse le 2 di questa notte, quando uno scooter si ferma davanti al Bar della Palma di via Vittorio Veneto. Due persone con casco integrale e con pistola in pugno fanno irruzione nel locale. Data l'ora, c'era solo qualche cliente all'interno del bar. I due malviventi si avvicinano al bancone ed uno di loro, con fare minaccioso, intima al barista di svuotare la cassa e di consegnargli tutto il denaro che c'è dentro. Dopo aver raccolto il bottino, circa 300 euro, si fa consegnare anche l'orologio che aveva al polso. Poi entrambi i rapinatori escono, salgono in sella alla moto e scappano in direzione Napoli.

Per come si sono svolte le cose. appare una rapina un po' inusuale, compiuta con un po' di dilettantismo. Innanzitutto i due rapinatori sono entrati entrambi nel bar, lasciando la moto fuori al locale con il motore spento. Normalmente accade che quando si compie una rapina e si è in due, uno rimane in sella alla moto con il motore acceso mentre l'altro entra nel locale. Inoltre, l'orologio sottratto al barista è di modesto valore. Un rapinatore incallito non perde ulteriore tempo per un orologio da cui, poi, non può ricavarne molto.

Gli agenti di polizia del Commissariato di Torre Annunziata hanno avviato le indagini, monitorando anche le immagini di viseosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per identificare i due malviventi.