Rapina a mano armata all’MD di via Plinio a Torre Annunziata.

Sabato pomeriggio,13 luglio, intorno alle 17, due banditi a volto coperto fanno irruzione nel supermercato di Torre centrale. A quell’ora i locali commerciali sono già affollati ma questo probabilmente non intimorisce i due malviventi che, pistola in pugno, minacciano gli addetti di consegnare tutto il denaro contenuto nelle casse. I clienti che stanno in fila per pagare la merce rimangono come impietriti. I cassieri, impauriti, non possono fare altro che prendere i soldi, metterli in una busta e consegnarli ai rapinatori.

Raggiunto il loro scopo, i due scappano con un bottino di circa 1.400 euro su una moto che avevano parcheggiato fuori al supermercato.

Di lì a poco giunge sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata allertata dai dipendenti del supermercato. I militari raccolgono le prime testimonianze e visionano anche il filmato della rapina, ripresa da telecamere interne ed esterne alla struttura commerciale.

La tecnica utilizzata dai rapinatori è la stessa della rapina perpetrata ai danni del Bar della Palma qualche settimana fa. Anche in quel caso i rapinatori erano due, entrambi armati di pistola, poi fuggiti a bordo di una moto. Cambia solo l’orario delle rapine, di notte al Bar della Palma, di pomeriggio al supermercato MD,