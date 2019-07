A cura della Redazione

Incidente stradale in via Terragneta a Torre Annunziata, a qualche decina di metri dal rione Deriver.

Due ragazzi in sella ad un Liberty 50, intorno alle ore 20,00, stavano proseguendo in direzione Lungomare di Oplonti quando, per cause ancora da accertare, il conducente perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra insieme all’altro passeggero.

Uno dei ragazzi aveva la peggio e veniva trasportato urgentemente all’ospedale di Boscotrecase da un’ambulanza del 118 giunta immediatamente sul posto, insieme alla polizia municipale e ad una pattuglia di carabinieri.

Le condizioni del giovane, che avrebbe riportato un forte trauma all’addome, apparivano subito gravi tanto da indurre il personale medico a sottoporlo ad intervento chirurgico per l'asportazione della milza. La prognosi resta comunque riservata.

Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, probabilmente l’incidente sarebbe stato causato dall’alta velocità dello scooter.