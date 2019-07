A cura della Redazione

Condizioni stabili, anche se ancora in prognosi riservata, per il ragazzo che martedì sera in via Terragneta è caduto rovinosamente a terra per l’alta velocità dello scooter su cui viaggiava insieme ad un amico (come hanno dimostrato i filmati delle telecamere installate lungo il percorso). Durante la caduta, il 16enne di Portici è andato a sbattere contro un paletto parapedonale posto sul marciapiede (vedi freccia su foto), riportando un grave trauma addominale, mentre la moto ha proseguito la corsa per altri 50 metri. Trasportato con urgenza all’ospedale di Boscotrecase, il ragazzo veniva sottoposto ad intervento chirurgico con l’asportazione di milza e rene.

All’indomani dell’incidente, ancora una volta al centro dell’attenzione l’assessore alla Viabilità Gaetano Veltro, che ha dovuto affrontare, in un incontro al Comune, la protesta dei residenti di via Terragneta. “Abbiamo più volte denunciato la pericolosità di questa strada per l’alta velocità dei veicoli – hanno detto –, soprattutto dopo i lavori di ampliamento e di riqualificazione dell'arteria. Purtroppo non siamo stati ascoltati e ancora una volta abbiamo assistito ad un grave incidente stradale. Chiediamo pertanto che vengano messi in campo tutti gli strumenti per limitare la velocità di auto e moto che transitano su questa strada”.

Il vicesindaco ha assicurato che presto saranno installati dissuasori di velocità e segnaletica luminosa, mentre si sta prendendo in considerazione sia l’utilizzo di un autovelox che il divieto di transito degli automezzi pesanti durante le ore notturne.