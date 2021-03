A cura della Redazione

Folle inseguimento per le strade di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia tra una Fiat Uno ed un’auto dei carabinieri.

Il tutto è iniziato nei pressi del Quartieri delle Carceri. Un’auto con tre persone a bordo non si è fermata all’alt di una pattuglia dei carabinieri e ha proseguito a tutta velocità la corsa dirigendosi verso Castellammare di Stabia. Qui ha imboccato una strada contromano nel tentativo di disperdere gli inseguitori. La folle corsa è terminata quando l’auto è andata a sbattere contro un muro. Uno dei tre occupanti la vettura ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato in ospedale, mentre gli altri due sono finiti in manette.

Intanto i militari avviavano le indagini per capire il motivo che ha indotto i tre a non fermarsi all’alt imposto dalla pattuglia.