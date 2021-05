A cura della Redazione

Giovane gambizzato a Torre Annunziata. E’ stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli il 17enne ferito alla gamba destra da un colpo di pistola. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Intanto si cerca di far luce sul grave episodio di ieri sera in un’affollata via Gino Alfani, strada della movida torrese. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal 17enne, al vaglio degli inquirenti, il suo ferimento sarebbe dipeso da un tentativo di rapina. A sparare sarebbe stato un altro giovane che al momento della fuga avrebbe sparato colpi in aria.

Intanto proseguono le indagini degli agenti del Commissariato oplontino, alla guida del primo dirigente Caudio De Salvo, per ricostruire, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, la dinamica dell’accaduto.