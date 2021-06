A cura della Redazione

Siamo alle solite. L’acquazzone nel primo pomeriggio di oggi ha causato l’allagamento del sottopassaggio in via Settetermini al confine tra Torre Annunziata e Boscoreale, con un’auto in panne quasi completamente sommersa dalle acque.

Traffico in tilt ed intervento dei vigili urbani e della Protezione civile per rimuovere le caditoie e far defluire l’acqua.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere, ma neppure si riesce a trovare una soluzione definitiva per evitare che tutto ciò accada. Cosa si aspetta che ci scappi il morto per intervenire?