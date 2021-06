A cura della Redazione

Eseguita questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Castellammare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di un 37enne, gravemente indiziato di evasione e tentato furto aggravato.

Le indagini hanno permesso di accertare che lo scorso 2 gennaio, l’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, si era arbitrariamente allontanato per dirigersi, “armato” di cacciavite e un palo di ferro, verso un esercizio commerciale per scassinarlo e derubarlo. Tentativo non andato a buon fine.

I militari dell’Arma hanno notificato al 37enne il provvedimento presso il carcere di Poggioreale, dove il soggetto era già detenuto per altra causa.