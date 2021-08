A cura della Redazione

Ancora atti delinquenziali a Torre Annunziata.

Dopo l'episodio di qualche giorno fa che ha visto una transgender compita da proiettili di gomma sparati da una pistola, un altro caso analogo si è verificato alle prime luci dell'alba di lunedì scorso.

Un dipendente della Prima Vera è stato colpito da pallini di ferro sparati da una pistola ad aria compressa durante l’orario di lavoro.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 di lunedì 23 agosto tra via Caracciolo e via Porto. L’operatore ecologico, trasportato in ospedale con ferite alle braccia e alla schiena, ha avuto una prognosi di 7 giorni.

«L’Amministrazione Comunale esprime solidarietà e vicinanza all’operatore ecologico della società Prima Vera per l’episodio di cui è rimasto vittima – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Condanniamo con forza qualsiasi forma di violenza, e auspichiamo che le forze dell’ordine riescano a fare luce su quanto accaduto e ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali gravissime azioni».