Spari in pieno centro storico. Colpito un pregiudicato con 2 colpi di pistola.

È accafuto intorno alle 18 di oggi in corso Vittorio Emanuele III, angolo via Cavour.

Un uomo di 57 anni, in sella ad un motorino, è stato colpito da due colpi di arma da fuoco. Trasportato in ospedale non è in pericolo di vita. L'uomo è stato colpito ad un gluteo e ad un fianco. I medici stanno valutando se sono stati interessati organi interni.

Sul posto gli agenti del Commissariato oplontino e i vigili urbani. Secondo le prime notizie il 57enne è considerato vicino al clan Gionta.