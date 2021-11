A cura della Redazione

Controllo del territorio da parte dei carabinieri della Stazione di Torre Annunziata e degli agenti di Polizia municipale, sotto il comando del capitano Vincenzo Pagano.

Questa mattina una task force composta da militari dell’Arma e vigili urbani, rimpinguati anche dalle recenti assunzioni, hanno presidiato corso Umberto e Vittorio Emanuele III per riportare un po’ d’ordine e far rispettare le regole a cittadini ed automobilisti. Macchine parcheggiate sui marciapiedi e occupazione abusiva di suolo pubblico: solo le infrazioni più frequenti che vengono commesse soprattutto nel tratto di corso compreso tra via De Simone a via Cuparella, dove la presenza di vigili urbani è stata negli anni pressoché inesistente.

Gli agenti municipali, con la presenza dei carabinieri, hanno elevate multe e ripristinato la legalità.

“E’ solo il primo di numerosi interventi in programmazione – afferma l’assessore alla Polizia municipale Antonino Muto -. Con l’assunzione dei nove agenti contiamo di essere più presenti in strada soprattutto laddove c’è più bisogno di far rispettare le regole. E siatene certi che l’intervento di oggi non rimarrà isolato”.