Ciro Coppola (19), Pietro Pallonetto (18) e un minorenne (17 anni) restano in carcere. Dopo l’udienza di convalida del fermo, emessa per l’ordinanza di custodia in carcere.

I tre sono accusati dell'omicidio di Francesco Immobile, 35enne ucciso lo scorso 12 settembre all'esterno della chiesa di Sant'Alfonso a Torre Annunziata Centrale.

Tra i gravi indizi nei loro confronti ci sono alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza e il racconto di una donna, che ha deciso di collaborare con la giustizia.

I tre erano stati colpiti da un decreto di fermo d'indiziato di delitto, emesso d'urgenza dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura per i minorenni.