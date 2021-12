A cura della Redazione

Grave incidente questo pomeriggio lungo la galleria che da Castellammare di Stabia conduce a Seiano.

Un’auto con a bordo una donna di 41 anni è andata a schiantarsi contro un bus turistico che proveniva nel senso opposto.

Immediati i soccorsi, ma per la conducente dell’autovettura non c’è stato nulla da fare. Al momento non si conoscono le generalità della donna né la dinamica precisa dell’incidente mortale.