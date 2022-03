A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti della Questura di Salerno hanno tratto in arresto, per il reato di furto aggravato, un 18enne residente a Portici ed un 22enne residente a Battipaglia.

I poliziotti sono stati allertati da una telefonata al numero di emergenza che ha segnalato i due all'interno di un locale di intrattenimento a Salerno, dove avevano appena sottratto vari monili d'oro ai clienti presenti in sala.

Gli equipaggi in sevizio hanno bloccato i soggetti nelle adiacenze del locale. Dalla perquisizione effettuata nella loro autovettura è stato rinvenuto, occultato all'interno del vano della ruota di scorta, un sacchetto di plastica trasparente contenente 6 collane e 2 pendenti.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di alcuni clienti del locale che, dopo aver immediatamente riconosciuto i fermati come gli autori dei furti, hanno raccontato di essere stati derubati delle proprie collanine mentre ballavano all’interno del locale. Parte della refurtiva è stata contestualmente restituita ai legittimi proprietari.

I due giovani sono accusati di furto con strappo. Gli stessi, che annoverano alcuni precedenti in materia di stupefacenti, condotti negli uffici della Questura per le formalità di rito, sono stati posti a disposizione dell' Autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.