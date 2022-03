A cura della Redazione

«Riteniamo gravissimo quanto accaduto ad Arzano, dove in prossimità degli uffici della Polizia Locale è comparso un "manifesto funebre" che annuncia la morte del comandante Biagio Chiariello per il prossimo 10 marzo».

Ad affermarlo sono il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e la portavoce regionale della lista ambientalista, Fiorella Zabatta.

L'annuncio funebre riporta scritte inquietanti: "Colonnello - è scritto - qui stiamo ad Arzano no a Frattamaggiore. Qui ad Arzano il casino non ci piace".

«Una minaccia inaccettabile all’indirizzo di un uomo che da tempo combatte la criminalità conducendo importanti azioni anti-abusivismo nei rioni più difficili come la ‘167’ grazie alle quali, come emerge dalle indagini, sono stati abbattuti alloggi gestiti direttamente dai clan per dare sostegno alle famiglie degli affiliati - proseguono -. Al comandante Chiariello va la nostra totale solidarietà e metteremo in campo tutte le azioni possibili per sostenerlo nelle sue attività di controllo del territorio. Arzano è un territorio difficile che va ‘bonificato’ al più presto da una presenza camorrista inquietante e molto radicata grazie anche alla connivenza e al silenzio di molti. Occorre dare un segnale forte e inequivocabile sulla volontà dello Stato di riprendere il controllo attraverso l’impiego di forze dell’ordine aggiuntive e dei militari a presidio delle strade. La tolleranza zero - concludono i due esponenti di Europa Verde - è l'unica risposta che si può dare in risposta a questa deriva».

«Quanto avvenuto ad Arzano è gravissimo ed inaccettabile. Il PD esprime totale solidarietà al comandante della polizia locale Biagio Chiariello per le minacce ricevute ed alla Sindaca Cinzia Aruta impegnata in una battaglia di legalità non facile». Lo dichiarano Marco Sarracino, segretario Metropolitano PD Napoli, Valerio Silvestro, segretario PD Arzano. «Domani, il Partito Democratico parteciperà, presso la sede della polizia municipale di Arzano, all'iniziativa organizzata dal comitato di liberazione dalla camorra. Non possiamo lasciare solo - concludono i due esponenti Dem - chi ogni giorno combatte contro la criminalità organizzata».

“Piena solidarietà al comandante della polizia locale Biagio Chiariello, vittima dell’ennesima infame minaccia di morte per aver svolto il suo lavoro. Sono convinto che non si fermerà e ritengo necessario accendere i riflettori su Arzano da dove, negli ultimi mesi, sono arrivati messaggi inquietanti”. Così il presidente della Commissione Anticamorra in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.