A cura della Redazione

Dopo 27 anni in carcere, gli ultimi dei quali trascorsi al regime del 41bis, torna libero uno dei ras del clan Cesarano. Da ieri mattina è tornato a Castellammare di Stabia, dopo aver scontato per intero la sua pena, Michele Onorato, 58 anni, alias 'o pimuntese. Difeso dall'avvocato Gennaro De Gennaro, Onorato ha ottenuto il ritorno in libertà per un ricalcolo della continuazione delle varie pene accumulate come affiliato al clan Cesarano.

L'ultima condanna era arrivata nel 2014 nell'ambito del processo EasyMail, che svelò gli intrecci tra clan Cesarano e alcuni secondini corrotti.

Alcuni pizzini di Onorato furono trovati nelle mani di affiliati, tanto da spingere il ministro della Giustizia a disporre il trasferimento di Michele 'o pimuntese al regime del carcere duro.

Appena un mese fa, la ministra Cartabia aveva prorogato il 41bis per Onorato fino al 2024, con fine pena fissato al 2028. Ieri, però, per lui è arrivata la scarcerazione: secondo i giudici aveva già scontato in presofferto quasi tutta la pena.