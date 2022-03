A cura della Redazione

Fuga di gas in via Caravelli a Torre Annunziata. Gli agenti della Polizia Locale hanno interdetto la zona, pertanto al momento non è possibile transitarvi a piedi e con i veicoli. L'area è stata fatta evacuare a scopo precauzionale.

Una pattuglia dei vigili urbani è già presente all'altezza di via Prota (nei pressi della rotonda del Tribunale) per avvertire gli automobilisti e i centauri.

La zona di via Caravelli è interessata, attualmente, da lavori per il collettamento del sistema fognario al depuratore. Non si sa ancora se la perdita di gas provenga dalle condutture presenti sotto il manto stradale o da una abitazione.