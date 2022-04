A cura della Redazione

Chiuso fino al prossimo 20 aprile il plesso di via Cavour dell'Istituto Comprensivo "Leopardi" di Torre Annunziata.

La scuola è in sostanza infestata da ratti, non solo al piano terra - circostanza che aveva portato nei giorni scorsi la dirigente scolastica Antonella D'Urzo a sospendere le attività didattiche dell'Infanzia - ma in tutti i locali e all'esterno. Per cui, il commissario straordinario del Comune, Antonio D'Acunto, su indicazione dell'ASL NA 3 Sud, ha firmato l'ordinanza che chiude l'intera struttura per venti giorni.

Saranno due le ditte che operareanno: una per la derattizzazione ed un'altra per la rimozione di rifiuti indifferenziati accumuluatisi negli spazi esterni, la cui presenza rende ancora maggiore il proliferare dei roditori (come sia possibile ciò, ovvero la monnezza a pochi passi dagli studenti, resta un vero e proprio mistero!).

A partire da lunedì 4 aprile le attività didattiche della scuola primaria di via Cavour riprenderanno nel plesso di via Murat con attivazione dei doppi turni, così come deliberato dal consiglio d’Istituto con delibera N. 30 nella seduta straordinaria del 30 marzo scorso.

Per oggi, 1 aprile, erano state sospese le lezioni solo per la primaria di via Cavour, mentre le attività didattiche delle classi di scuola primaria e di scuola secondaria e di tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia (A, B, C, prime, seconde e terze classi, anche quelle di via Cavours) del plesso Murat si svolgeranno regolarmente.

La Segreteria si trasferisce nel laboratorio informatico di via Murat.

Questo 2022 si preannuncia proprio come l'annus horribilis delle scuole comunali torresi.