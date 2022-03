A cura della Redazione

Non c'è pace per la platea scolastica di Torre Annunziata. Le scuole comunali orami vengono utilizzate solo parzialmente a causa di carenze strutturali e/o condizioni igienico-sanitarie poco edificanti dovute a guasti e rotture dei sistemi di scarico nei servizi igienici.

Alle vicende che hanno riguardato l'Istituto "Alfieri" di via Gambardella e il IV Circolo Didattico di via Vittorio Veneto, adesso si aggiunge anche l'infestazione di roditori al plesso di via Cavour dell'Istituto Comprensivo "Leopardi".

Oggi (25 marzo), infatti, la scuola dell'infanzia è rimasta chiusa e lo sarà fino a "risoluzione delle problematiche da parte dell'Ente comunale", si legge nella circolare della dirigente scolastica Antonella D'Urzo. Interdetto, dunque, il piano terra della struttura che ospitava le 9 sezioni dell'Infanzia.

Proprio il Comune, su cui ricade la responsabilità di provvedere alla derattizzazione dei locali, ha incaricato una ditta specializzata di effettuare un sopralluogo che si terrà nella mattinata di lunedì 28 marzo. Ci vorrà poi qualche giorno, una volta attuato l'intervento anti-ratti, affinché i piccoli alunni possano rientrare in aula. Nel frattempo, a partire da lunedì le attività didattiche per i bambini dell'Infanzia proseguiranno in LEAD (in sostanza la DAD per i più piccoli, indicata più correttamente come Legami Educativi a Distanza), dalle ore 9 alle 12. Sospeso, ovviamente, anche il servizio mensa.