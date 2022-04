A cura della Redazione

Incendiato il manifesto per ricordare Maurizio Cerrato che campeggia nel sottopasso nel sottopasso di via Raffaele Pastore a Torre Annunziata, la strada che conduce al casello autostradale di Torre Nord. A notarlo è stata una "gazzella" dei carabinieri del Servizio Radiomobile oplontino, impegnati nel controllo del territorio.

Transitando in zona, i militari dell'Arma hanno appurato che ignoti avevano dato alle fiamme lo striscione sul quale c'è la scritta "Giustizia per Maurizio", danneggiando proprio quest'ultima parte. I carabinieri indagano per capire se si sia trattato di una semplice "bravata" o se, invece, l'autore o gli autori del gesto abbia o abbiano intenzionalmente voluto oltraggiare la memoria del 61enne. Sul luogo sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza.

Cerrato, custode degli Scavi di Pompei, fu ucciso con una coltellata il 19 aprile dello scorso anno a seguito di una lite per un posto auto occupato abusivamente da alcune sedie. Cerrato era accorso sul posto, in via IV Novembre, per difendere la figlia. I quattro imputati sono stati rinviati a giudizio lo scorso 7 aprile, il processo avrà inizio il 6 maggio presso la Corte d'Assise di Napoli. Rischiano l'ergastolo per le accuse di omicidio volontario aggravato.