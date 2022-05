A cura della Redazione

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne di Castellammare di Stabia sorpreso dai Carabinieri della sezione operativa stabiese in Piazza Giovanni XXIII. Il suo comportamento ha destato subito sospetti negli uomini dell'Arma. Quando lo hanno perquisito, gli hanno trovato addosso una bustina di hashish e due dosi di cocaina.

Con gli stupefacenti, c'erano anche un coltello a serramanico e 80 euro in contanti ritenuti provento illecito derivante dalle cessione dello stupefacente. Emmanuel Del Gaudio (compirà 20 anni a luglio), già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

I militari della sezione radiomobile, invece, hanno arrestato Salvatore Abbellito, 55enne di Torre Annunziata, per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

E’ stato sorpreso dai carabinieri in Viale Europa a Castellammare, nonostante la misura in atto gli imponesse di non allontanarsi dalla città oplontina. Era a bordo di uno scooter e per questo è stato denunciato anche per guida senza patente. Anche lui va ai domiciliari, è in attesa di giudizio.