A cura della Redazione

Un anziano di 85 anni, che vive da solo in piazza Cesàro a Torre Annunziata, è stato soccorso questa sera nella sua abitazione dopo un intervento dei vigili del fuoco.

Erano circa le 20. La badante era da poco andata via dopo aver preparato la cena al suo assistito. L'uomo, però, non avrebbe risposto alle continue telefonate dei suoi nipoti per sincerarsi del suo stato di salute.

Così sono stati allertati i carabinieri e i vigili del fuoco. Sul posto un mezzo dei pompieri munito di scala che ha raggiunto il settimo piano del grattacielo dove abita l'uomo. Una volta divelto l'infisso del balcone, i vigili del fuoco si sono introdotti nell'appartamento dove hanno rinvenuto l'85enne privo di sensi su una poltrona.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 della Misericordia e trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non destano preoccupazioni.