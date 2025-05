A cura della Redazione

Carabinieri nelle aree più impervie dei Lattari, ancora un sequestro di armi e munizioni

Prosegue la battaglia contro la criminalità nell’area stabiese. “Continuum Bellum”, il nome simbolico che ormai da 3 anni è stato assegnato ai controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia stabiese, supportati da quelli dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria. Nel mirino ancora le aree più impervie dei Monti Lattari.

Primo intervento a Lettere, in località San Nicola. All’interno di ruderi nascosti nella vegetazione, sono state rinvenute centinaia di cartucce da caccia di vario calibro, insieme a oltre cento grammi di polvere da sparo, accuratamente occultati in una lattina.

Il secondo ritrovamento, ancora a Lettere ma in località Cauravola, conta nel bilancio due carabine da caccia calibro 30.06 e due fucili semiautomatici calibro 12: tutte le armi, nascoste in un tubo di plastica coperto dalla vegetazione, avevano matricola abrasa. Poco distante, all’interno di un fusto metallico, erano nascosti oltre cento proiettili tra cartucce da caccia a palla, pallettoni e pallini, proiettili calibro 30.06 e quattro serbatoi compatibili con le carabine rinvenute.



Il materiale, in ottimo stato di conservazione, è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici.