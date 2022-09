A cura della Redazione

Fermato in auto con oltre 2 quintali di hashish, arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma hanno messo le manette ai polsi di un 37enne di Nocera Inferiore, incensurato. L'uomo viaggiava in autostrada quando è stato fermato per un controllo all'altezza dello svincolo di Casoria.

Nella vettura c'erano 7 pacchi di iuta confezione con la scritta "136+ BMX", e recavano le immagini di frutti esotici. Ma di esotico c'era ben poco. All'interno, infatti, erano custoditi ben 231 kg di hashish che, venduto sul mercato al dettaglio, avrebbero fruttato 2 milioni di euro, considerando che un grammo della sostanza stupfecanete viene ceduto a 9/10 euro.

L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. In corso indagini per capire da dove provenisse quell'ingente quantitativo.