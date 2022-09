A cura della Redazione

Rapine nelle sedi dei Distretti ASL, preso anche il quarto componente di una banda di malviventi.

La Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di Polizia di Frattamaggiore, hanno arrestato un 41enne ritento gravemnete indiziato di rapina, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord.

Numerosi gli episodi verificatisi tra settembre 2020 e aprile 2021. In tutti, i rapinatori avevano come obiettivo i "totem", ossia le apparecchiature automatiche abilitate al pagamento in contanti dei ticket presenti negli uffici sanitari, contenenti ingenti somme di denaro.

Travisati e armati di pistola, gli indagati entravano nei locali, immobilizzavano tutti i presenti e, dopo aver divelto i "totem" con una smerigliatrice, asportavano l'intera cassettiera in metallo contenente i soldi.

Il 7 giugno 2021 furono arrestati gli altri tre malviventi facenti parte della gang, già condannati in primo grado.

Il 41enne è stato ristretto nella casa circondariale "Salvia - Poggioreale".