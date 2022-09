A cura della Redazione

Insegnante trovato morto nel cortile della scuola media "Guarano" di Melito di Napoli, c'è un sospettato per l'omicidio.

La Procura di Napoli Nord - che coordina le indagini - avrebbe sottoposto a fermo un collaboratore scolastico in servizio presso l'Istituto. Ascoltato dai magistrati per diverse ore, potrebbe essere lui l'autore del delitto.

Marcello Toscano, 64 anni, era docente di sostegno nella scuola. Il suo cadavere è stato rinvenuto la sera del 27 settembre nascosto tra un cespuglio nel perimetro esterno all'edificio. Era stata la famiglia dell'uomo a dare l'allarme non vedendolo rientrare in casa. In tarda serata i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita del 64enne, la cui auto era parcheggiata proprio fuori la scuola. Toscano sarebbe morto ucciso da diverse coltellate, tracce di sangue sono infatti state rinvenute sul luogo in cui sarebbe avvenuto l'omicidio, ed alcune poterbbero essere anche dell'assassino.