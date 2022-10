A cura della Redazione

Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato poco fa al civico 15 di via Rampa Nunziante, a Torre Annunziata. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato oplontino per avviare le indagini del caso. Molto probabilmente si tratta di un tossicodipendente deceduto per una overdose. Quel che resta del suo corpo non avrebbe segni di violenza. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Nell'ala dell'edificio che ha resistito al tragico crollo del 7 luglio 2017 nel quale persero la vita otto persone tra cui due bambini, molto spesso trovano rifugio clochard e tossicodipendenti, che riescono ad accedere perché gli ingressi non sono completamente sigillati.