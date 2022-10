A cura della Redazione

Custodia cautelare per un 28enne stabiese, già noto alle forze dell'ordine e attualmente detenuto presso il carcere di Poggioreale per altra causa. Per lui un nuovo ordine di carcerazione disposto dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

L'uomo - stando alle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica oplontina - sarebbe l'autore di ben 13 furti consumati e 2 tentati, il tutto in appena due mesi, tra febbraio ed aprile scorsi. Determinanti, ai fini della sua individuazione, la visione delle immagini dei vari sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti nelle zone in cui operava il malvivente.

L'indagato agiva prevalentemente di notte, prendendo di mira bar, ristoranti e supermercati di Castellammare di stabia, Vico Equense, Meta e Piano di Sorrento. Al riguardo, sarebbero 10 i furti contestati. Sempre nella città stabiese, poi, avrebbe rubato le offerte da una gettoniera di una chiesa.

In altre due circostanze, avrebbe trafugato due motocicli in sosta sulla pubblica via a Vico e Meta.

In relazione ai tentativi di furto che gli vengono addebitati, questi sarebbero avvenuti presso un pub ed un'armeria in penisola sorrentina, senza tuttavia riuscire nell'intento.

I carabinieri stimano in circa 15mila euro il bottino racimolato tra contanti, assegni, i due motoveicoli, un casco, un set di coltelli e prodotti alimentari vari come vino, olio, champagne e uova di Pasqua.