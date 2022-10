A cura della Redazione

ll Questore di Napoli Alessandro Giuliano ha emesso diversi provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di 9 persone.

Colpito dalla misura, della durata di due anni, anche un 22enne stabiese. Il giovane, lo scorso luglio, in piazza Giovanni XXIII a Castellammare di Stabia, si è reso responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altre tre persone, nell’agosto scorso, sono state denunciate per rissa avvenuta nei pressi di un bar ad Ischia.

Due, invece, lo scorso giugno sono state denunciate per lesioni pluriaggravate, di cui uno anche per calunnia, in seguito ad un’aggressione avvenuta in piazza San Domenico Maggiore a Napoli per futili motivi.

I soggetti hanno età compresa tra i 18 e i 60 anni e sono tutti originari di Napoli, Casandrino e Frattamaggiore.

Il provvedimento riguarda anche tre gambiani tra i 26 e i 29 anni che lo scorso settembre, all’angolo tra via Port’ Alba e piazza Bellini a Napoli, si sono resi responsabili di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, di cui uno anche per lesioni aggravate. Per loro è scattato il divieto tra i 2 e i 5 anni.