Calci e pugni alla madre e alla zia. Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri di Castello di Cisterna a Marigliano, in provincia di Napoli, intervenuti presso un'abitazione in via San Giovanni Battista.

L'uomo, veromilmente ubriaco, si è scagliato violentemente contro le due donne, di 76 e 67 anni. Entrambe sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze, una all'ospedale di Nola l'altra all'ospedale del Mare a Ponticelli. Sono in prognosi riservata.

Da chiarire i motivi che hanno portato l'arrestato ad accanirsi contro le vittime. L'uomo dovrà rispondere di lesioni aggravate.