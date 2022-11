A cura della Redazione

Paura a Montoro, in provincia di Avellino, dove questa mattina due persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco.

Sarebbero quattro i soggetti tratti in arresto dalle forze dell'ordine. Secondo le prime notizie, una banda di rapinatori avrebbe tentato l'assalto all'Ufficio Postale al momento della sua apertura, ubicato nella frazione Piano, ma sarebbe stata intercettata da Polizia e Carabinieri. Da qui, sarebbe nato un conflitto a fuoco.

Alcuni media locali riferiscono di due feriti, oltre ad un rapinatore, sarebbe coinvolto anche un residente che si trovava in casa, raggiunto in casa da un proiettile vagante e colpito di striscio ad una spalla. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Si tratta del marito dell'assessora Maria Rosa Lepre, come ha riferito il sindaco Girolamo Giaquinto intervistato da Dentro la Notizia.

La sparatoria è avvenuta nei pressi della villa comunale, in pieno centro cittadino e in un orario - erano circa le 8.30 - in cui ci si reca a scuola o a lavoro e aprono le attività commerciali. Nelle vicinanze è ubicata poprio una scuola materna.