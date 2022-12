A cura della Redazione

Una porzione di muro di 10 metri d'altezza è franata in corso Vittorio Emanuele a Napoli. Il dissesto potrebbe essere legato alle piogge di queste ore.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, con squadre ordinarie e team USAR (Urban Search and Rescue, già impiegate anche a Csamicciola in occasione della frana) e carabinieri. Al momento non risulterebbero feriti. In corso verifiche tra le macerie.

Il cedimento si è verificato all'altezza del civico 494.