A cura della Redazione

E' stato trovato il corpo privo vita di Carlo Solofra, il 43enne di Torre Annunziata trasferito da tempo a Sarzana dove vive la madre.

L’uomo era scomparso nella notte tra sabato e domenica dopo che aveva trascorso la serata in discoteca a Sarzana con alcuni suoi amici. Poi si è allontanato, per fare ritorno a casa, a piedi, ma non vi era mai arrivato. A dare l'allarme è stata la madre con cui viveva.

L'uomo, che studiava e lavorava come cameriere, non ha più risposto al cellulare che risultava spento. Dopo giorni di ricerche, dove sono stati coinvolti anche droni e l'unità cinofila dei vigili del fuoco, il 43enne è stato ritrovato nel canale di Marinella.

I familiari escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario. L’uomo di recente si era separato dalla moglie, ma la separazione e l'affidamento dei figli non aveva provocato tensione tra i due ex coniugi.

Al momento si fanno solo ipotesi sulla sua morte: forse un malore potrebbe averlo fatto cadere in acqua, e da qui il corpo trascinato fino al mare. A chiarire le cause della morte sarà comunque l'autopsia.