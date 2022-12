A cura della Redazione

Scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Pozzuoli, in superficie (300 metri di profondità)

Il sisma - come rilevato dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vessuviano - si è generato alle 13.56 di oggi, martedì 27 dicembre, con epicento in via Napoli, non molto distante dall'Accademia Militare dell'Aeronautica.

Il sindaco Luigi Manzoni ha attivato le verifiche da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente nella zona epicentrale.