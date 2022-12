A cura della Redazione

Grave incidente stradale tra due auto a Boscoreale: un ferito grave.

Erano all'incira le 15,30 quando all'incrocio tra via Monsignor Castaldi e via Salvatore Di Giacomo due auto si scontravano violentemente. Una delle due, una Golf grigio scura, arrestava la sua corsa contro un cancello, mentre l'altra auto, una Lancia Y grigio chiaro, urtava un'altra macchina in sosta. Ad avere la peggio l'autista della Lancia, che veniva trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che effettuavano i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Al momento non si conoscono le condizioni del ferito, un militare di 43 anni di Sarno ma in servizio a Civitavecchia.