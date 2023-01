A cura della Redazione

Choc a Torre del Greco, dove il parroco della chiesa di Sant'Antonio a Brancaccio, è stato rapinato e poi rinchiuso in una stanza della parrocchia, prima che i malviventi si dessero alla fuga.

L'episodio, sul quale indagano gli agenti del Commissariato di Polizia corallino, si è verificato stamattina.

Il sacerdote, don Raffaele Del Duca, si trovava in chiesa quando due persone sono entrate, lo hanno minacciato con un coltello e condotto in canonica Qui si sono fatti consegnare mille euro in contanti, verosimilmente gli oboli dei fedeli, ed il cellulare. Poi, il prelato è stato sequestrato, con i due che si sono così garantiti indisturbati la fuga.

Elementi utili all'individuazione degli autori della rapina potrebbero venir fuori dalla visione delle immagini della videosorveglianza.