A cura della Redazione

Ieri sera, ad Arzano, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in viale delle Industrie dove poco prima – durante una partita di calcetto – un 51enne, a causa di un malore, si accasciava a terra.

Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che ne constatava il decesso.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Stessa sorte per un 48enne a Casoria. La tragedia si è consumata in una struttura sportiva di via Mario Pagano

Anche in questo caso i soccorsi sono stati vani. La salma è stata affidata ai familiari.