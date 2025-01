A cura della Redazione

Stesa in pieno giorno in via Cuparella a Torre Annunziata: paura ma nessun ferito.

È accaduto nella giornata di lunedì 30 dicembre proprio in pieno centro a Torre Annunziata. Ignoti avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi dell'abitazione di un pregiudicato della zona.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini ed eseguito i primi rilievi. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un avvertimento maturato negli ambienti della criminalità organizzata.