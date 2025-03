A cura della Redazione

Grave incidente stradale a Volla: muore 21enne in moto

Ieri in tarda serata, un giovane in moto, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato frontalmente contro un tir. E’ successo in via Palazziello, altezza civico 108.

Per il centauro, 21enne di origini moldave, il trasporto in codice rosso all’ospedale del Mare e poi il decesso per le gravi lesioni riportate. L’uomo alla guida dell’autoarticolato non ha riportato ferite.

Sul posto per i rilievi e le indagini i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco.

I veicoli sono stati sequestrati e la salma è stata messa a a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.