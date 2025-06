A cura della Redazione

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione, nella giornata di oggi, giovedì 19 giugno, ad un'ordinanza di misura interdittiva di attività di impresa, per la durata di un anno, e a un decreto di sequestro preventivo, per un totale di circa 100mila euro, emessi dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti dell'amministratore di fatto di 2 società operanti nel settore delle ville per cerimonie, la Mir Banqueting s.r.l., con sede a Boscotrecase, e la Maderos Eventi s.r.l, con sede a Trecase, per indebita percezione di erogazioni pubbliche.

In particolare, all'esito delle indagini espletate dalle Fiamme Gialle e coordinate dalla Procura, è emerso come una delle dette imprese abbia percepito indebitamente contributi a fondo perduto (Decreto rilancio) - previsto al fine di sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa colpiti dall'emergenza Covid-19 - per aver dichiarato falsamente, nell'istanza del beneficio economico, di possedere il requisito che prevedeva che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare degli stessi ad aprile 2019.

Le risultanze investigative hanno, altresì, consentito di individuare il vero dominus della gestione societaria, in quanto il rappresentante legale, peraltro nullatenente, si rivelava un prestanome. L'amministratore di fatto, quindi, una volta confluite le erogazioni sul conto corrente della stessa società - successivamente posta in liquidazione - si sarebbe impossessato delle somme di denaro indebitamente percepite, mediante prelievi e bonifici aventi causali fittizie su conti correnti propri e su quelli dell'altra società, intestata ad un ulteriore prestanome, sempre a lui riconducibile.

L’esecuzione del provvedimento di sequestro, pienamente capiente, ha avuto ad oggetto 28.050 euro in contanti, 62.147,16 euro quali disponibilità finanziarie sui c/c e un'autovettura Jeep Renegade, riconducibili all'amministratore di fatto e apparecchiature informatiche nella sua disponibilità.