A cura della Redazione

Arrestata quattro rapinatori, tre uomini ed una donna.

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre uomini e una donna, gravemente indiziati dei reati di tentata rapina, lesioni personali, furto, ricettazione ed evasione.

La misura scaturisce da una indagine condotta dai militari dell'Arma subito dopo la denuncia per tentata rapina presentata da due coniugi di Cercola, i quali nella notte del 16 febbraio dell’anno scorso avevano sorpreso alcuni soggetti nel loro garage, mentre tentavano di rubare beni di loro proprietà. A quel punto i ladri avevano aggredito il marito colpendolo al volto con un cacciavite, per poi darsi alla fuga senza asportare alcunché.

Le immediate attività investigative dei carabinieri hanno consentito non solo di identificare i quattro soggetti ritenuti responsabili del grave fatto, ma di appurare anche le loro responsabilità in relazione ad un furto commesso nella stessa notte in un supermercato di quella zona, all'interno del quale erano stati asportati diversi generi alimentari.

A carico dei quattro soggetti sono stati raccolti anche elementi di prova inerenti alle loro responsabilità per ulteriori episodi di furto e ricettazione commessi sempre nell'hinterland napoletano. A due di loro è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Campania, mentre per gli altri due è stata applicata la custodia cautelare in carcere.