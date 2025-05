A cura della Redazione

Individuato ladro serial di scooter, un 28enne già detenuto nel carcere di Poggioreale.

Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno proceduto a notificare un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di un 28enne di Castellammare di Stabia, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e già ristretto presso quel carcere per altro procedimento, in quanto gravemente indiziato in merito a tre diversi furti di motocicli avvenuti tra Meta e Piano di Sorrento a cavallo del Ferragosto dell’anno scorso.

L’11, 13 e 16 agosto 2024, nelle località su indicate, venivano perpetrati tre furti di scooter Honda modello SH che risultavano parcheggiati sulla pubblica via.

Le indagini, espletate dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica, attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle zone di commissione dei reati, consentivano di pervenire con elevata probabilità all'identificazione dell'autore dei tre furti.

Fondamentale risultava però l'arresto del soggetto in flagranza di reato, per un altro ulteriore furto commesso proprio il giorno di Ferragosto, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Vico Equense, che consentiva di fotosegnalare l'autore del furto, completando il quadro investigativo relativo agli analoghi reati predatori avvenuti in quelle giornate nelle località limitrofe.

All'esito delle formalità di rito, il 28enne permarrà in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.